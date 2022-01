Wahlen in Bassersdorf – Späte Kandidatenschwemme sorgt doch noch für Kampfwahl Das Interesse an der aufgewerteten Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission von Bassersdorf ist doch noch erwacht. Insgesamt neun Kandidierende stellen sich zur Wahl. Christian Wüthrich

Der Weg zu mehr Einfluss und Mitwirkung in der Bassersdorfer Politik führt am 27. März über die Gemeindeverwaltung: Hier werden anlässlich der Neuwahlen alle Stimmen abgegeben und ausgezählt. Foto: Francisco Carrascosa

Die Nachmeldefrist für offizielle Kandidaturen sorgt in Bassersdorf noch einmal für Bewegung vor den Gemeindewahlen – und für mehr Auswahl beim Ausfüllen der Wahlzettel Ende März. Anstatt zu wenig Bewerbungen wie nach der ersten Meldefrist gibt es nun für alle Behörden genügend oder sogar zu viele Kandidierende.

Das gilt insbesondere für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK), wofür in den letzten Tagen noch einmal vier Wahlvorschläge eingegangen sind. Dazu gehören folgende Namen: Joel Winteler (parteilos), Michael Fenaroli (parteilos), François Fardel (parteilos) und Sascha Balmer (BDP). Dieses neue Männerquartett kommt zum bestehenden Quintett aus Lukas Müller (FDP), Ylli Doko (FDP), André Schläfli (SP) Annalia Gallo (SP) und Christian Schmid (parteilos) hinzu. Somit kandidieren insgesamt neun Personen für die neue RGPK. Das bedeutet, es kommt zu Kampfwahlen, denn es gibt nur sieben Sitze zu vergeben. Zwei Namen werden also überzählig ausscheiden, so viel steht schon fest. Welche das sein werden, haben die Wahlberechtigten in Bassersdorf beim Urnengang am 27. März selber in der Hand.