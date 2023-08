Spätsommerliche Hitze – Kloten knackt die 35-Grad-Marke Am Donnerstag meldete die Wetterstation in Kloten 35,3 Grad. An keiner anderen Messstation von Mateo Schweiz im Kanton Zürich war es heisser. Martin Liebrich

Das Freibad in Kloten war am Donnerstag eine gute Idee. Foto: Leo Wyden (Archiv)

Um 14.40 Uhr meldete die Wetterstation Zürich-Kloten 35,3 Grad. Nirgendwo im Kanton Zürich war es am Donnerstag heisser. Zumindest nicht bei den Stationen von Meteo Schweiz. In Zürich-Affoltern wurden gleichzeitig 34,5 Grad gemeldet, in Zürich-Fluntern 33. Kühler war es auf dem Uetliberg, wo um 14.30 Uhr «nur» 28,7 Grad herrschten. Die dortige Messstation liegt allerdings auch auf 1016 Metern über Meer, wogegen sich jene in Kloten auf 428 Metern über Meer befindet.

Im schweizweiten Vergleich war es an 19 Orten noch heisser als in der Flughafenstadt. Der Rekord kommt aus einer anderen Ortschaft mit Flughafen: Genf-Cointrin meldete um 14.20 Uhr satte 39,3 Grad. Die vier heissesten Ortschaften liegen mit Genf, Mathod VD (38,2 Grad), Payerne VD (37,9) und Nyon-Changins VD (37,5) allesamt in der Westschweiz. Es folgen Ilanz GR (37) und Sion VS (36,8).

Um 0,1 Grad weniger heiss als in Kloten war es in Grono (GR), wo 35,3 Grad gemessen wurden. Erwähnenswert ist dies, weil Grono mit 41,5 Grad den Allzeit-Hitzerekord aller Schweizer Stationen hält. Gemessen wurde diese Temperatur ebenfalls im August – allerdings etwas früher im Monat und vor 20 Jahren: Am 11. August 2003. Der späteste Tag mit mehr als 30 Grad datiert auf der Alpennordseite vom 21. September 2018. In Chur war es damals 30,3 Grad heiss.

Am Samstag kühlt es ab

Meteo Schweiz hat für grosse Teile der Alpennordseite eine Hitzewarnung der Stufe 3 von 5 herausgegeben. So wird aufgerufen, mindestens 1,5 Liter ungesüsste Flüssigkeit pro Tag zu sich zu nehmen und Kontakt aufzunehmen mit Personen, die hitzeanfällig sind, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut geht. Auch die Waldbrandgefahr ist im Kanton Zürich auf Stufe 3 von 5, wie etwa die Gemeinde Bassersdorf aktuell mitteilt. Diese Stufe bedeutet «erheblich». Damit sind Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen erlaubt, sie müssen beobachtet werden, und Funkenwurf gilt es sofort zu löschen.

Für den Donnerstagabend sind übrigens Gewitter vorausgesagt. Auch hier ist Stufe 3 von 5 möglich. Es wird gewarnt vor abbrechenden Ästen, verursacht durch Sturmböen, Starkregen und Blitzaktivität. Am Freitag wird es nochmals heiss. Die 30-Grad-Marke dürfte im Kanton Zürich aber nur noch vereinzelt geknackt werden. Das wird laut Einschätzung von Meteo Schweiz der wahrscheinlich letzte Hitzetag des Jahres sein. Der Samstag werde weniger heiss – im Norden noch maximal 24 Grad – und regnerisch. Und: «Wenn es regnet, dann schüttet es!»

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

