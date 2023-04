Gelungener Event – Spannende Kämpfe am Jubiläumsanlass Sein 80-jähriges Bestehen hat der Zürcher Boxverband im Rahmen eines internationalen Boxmeetings gefeiert: 30 Kämpfe im Olympischen Boxen und ein Profikampf standen auf dem Programm. Zürcher Boxverband

Mojtaba Sharifi (rot) vom BC Glattbrugg für die Zürcher Auswahl gegen Atrem Marchuk vom BC Arbon. Fotos: PD

Das Publikum im gut gefüllten Saal des Restaurants Glatthof bekam spannende Kämpfe auf Augenhöhe zu sehen. Hervorzuheben ist der grosse Kampfwille, den die Boxerinnen und Boxer an den Tag legten. Nach 20 Vorkämpfen standen zehn Staffelkämpfe auf dem Programm. Die Zürcher Auswahl trennte sich dabei gegen eine internationale Auswahl, bestehend aus Teams von Deutschland, Basel, Aargau und Bern mit einem Unentschieden. Für die Zürcher Auswahl konnten Ana Milisic (BC Glattbrugg), Dario Ivanovic (JS Boxing), Nikolas Thanasis (BC Zürich) und Marsel Fazlic (BC Glattbrugg) Siege einfahren.

Sehr zu bedauern war der Ausgang des Kampfes im Halbschwergewicht zwischen Darek Ertugrul (BC Scorpion SH) und Ismael Camara (Fight Club 44): Nach einem Zusammenstoss der Köpfe musste der Kampf abgebrochen und als ein Technisches Unentschieden gewertet werden. Nach Ihrem Sieg gegen Anastasia Radunski vom Bayrischen Traditionsclub TSV 1860 München wurde Ana Milisic vom BC Glattbrugg von Matthias Luchsinger für Ihre Verdienste ausgezeichnet.

Überraschendes Ende im Profikampf

Zum Abschluss des Abends standen sich beim Profikampf im Cruisergewicht der bis anhin ungeschlagene Kosovare Elbasan Hajzeraj (5-0 / 3 KO) und Adam Kolarik (4-3 /4 KO) aus Tschechien gegenüber. Während sich der grösser gewachsene Hajzeraj zu Beginn noch einen leichten Vorteil erschaffen konnte, erhöhte der Tscheche den Druck im Verlaufe des Kampfes stets weiter. Der in Studena (CZ) wohnhafte Kolarik wurde zunehmend der aktivere Mann und kam immer wieder mit guten Treffern durch. In der achten und letzten Runde wurde Hajzeraj von mehren harten Schlägen getroffen. Kolarik setzte druckvoll nach und liess Ringrichter Marcel Werder keine Wahl, als den verteidigungsunfähigen Hajzeraj aus dem Kampf zu nehmen. Somit siegte der auf den Punktzetteln ohnehin führende Tscheche durch TKO in der 8. Runde.

Würdigung durch Swiss-Boxing-Präsident Infos einblenden In der Pause vor den Staffelkämpfen würdigte Swiss-Boxing-Präsident Andreas Anderegg das Engagement des Zürcher Boxverbands und überreichte dem Vorstand bestehend aus Präsident Tobias Kron, Sportchef Matthias Luchsinger, Kassier Urs Walder und Beisitzer Timur Topcu eine Urkunde zum 80. Jubiläum. Ebenfalls geehrt wurden Kantonaltrainer Engjell Toma und der Besitzer des Restaurants Glatthof, Ramadan Milaku, der den Verband und den Boxsport in den letzten Jahren umfangreich unterstützt hat.

Ana Milisic (rot) vom BC Glattbrugg für die Zürcher Auswahl gegen Anastasia Radunski vom TSV 1860 München.

