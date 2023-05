Nachwuchsschwinger – Spannende Zweikämpfe Beim 113. Zürcher Kantonalen Nachwuchsschwingfest in Zürich traten 382 Nachwuchsschwinger der Jahrgänge 2006 bis 2015 an – auch aus dem Unterland. Theres Galli

Die Organisatoren vom Schwingklub Zürich konnten das Nachwuchsschwingfest in der eindrücklichen Arena des Zürcher Kantonalen der Aktiven durchführen, welches am nächsten Tag stattfand. Vom Schwingklub Zürcher Unterland traten vier Jungschwinger an und hatten eine tolle Ausbeute mit zwei Auszeichnungen: Elia Müller (2006) reihte sich in die vorderen Ränge des Jahrgangs 2006/07 ein. Er konnte den ersten Gang für sich entscheiden, musste aber im zweiten eine Niederlage einstecken. Das kurbelte aber seinen Ehrgeiz erst recht an und er gewann die drei nächsten Runden in Folge, zwei davon mit Maximalnote. Der verlorene letzte Gang verhinderte wohl seinen Einzug in den Schlussgang, aber er konnte sich über einen ausgezeichneten vierten Schlussrang freuen.

Nicht ganz so weit vorne, aber auch mit einem tollen Resultat schwang sich Yannick Lienhard auf den zehnten Rang vor. Auch er verlor die erste Runde, konnte die beiden nächsten gewinnen, musste sich aber im vierten Gang wiederum das Sägemehl abwischen lassen. Die zwei letzten Gänge gewann er wieder, aber er konnte keine Maximalnote erkämpfen. Aber mit diesen Resultaten durfte er sich über den begehrten Zweig freuen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.