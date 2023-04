Erntebeginn im Rafzerfeld – Spargelsaison startet mit viel Arbeit und wenig Ertrag Anfang April ist es endlich wieder so weit. Das weisse Edelgemüse kann aus dem Boden geholt werden. Für den Spargelhof Rafz bedeutet das viel Handarbeit. Severin Hartmann

Die weisse Spargel kann nur in mühseliger Handarbeit und mit hoher körperlicher Belastung geerntet werden. Foto: Balz Murer

Seit kurzem können im Rafzerfeld wieder weisse Spargel geerntet werden. Für die Erntehelfer des Spargelhofs Rafz bedeutet das: Arbeitsbeginn um 7 Uhr in der Früh, dann den ganzen Tag auf dem Feld stehen und Spargel stechen. Gleichwohl reicht der Ertrag zu Saisonbeginn nicht einmal für die Belieferung der vier Hofläden der Jucker-Farm. «Es ist jeden Tag eine Lotterie, was der Boden hergibt», sagt Beni Keil, Hofleiter in Rafz. Nichtsdestotrotz müssten die Felder täglich abgeerntet werden, damit neue Spargel nachwachsen können. Das sei aber üblich so und gehöre einfach zur Spargelernte dazu.