25 Alben, 345 Songs, 1 Musical – Sparks – die beste unbekannte Band der Welt Ron und Russell Mael beeinflussen die Popgeschichte seit Jahrzehnten. Trotzdem kennt sie keiner. Das Filmmusical «Annette» könnte das ändern. Matthias Lerf

Immer unterwegs zu etwas Neuem: Die Sparks mit Russell Mael (links) und Ron Mael, fotografiert im Jahr 2009 in Los Angeles. Foro: Aaron Rapoport (Corbis/Getty Images)

Ich nerve meine Familie seit Wochen. Bei jeder Gelegenheit summe ich ein Intro, ungefähr «Di, didi, didi di», um dann mit abgehackter Stimme «This Town Ain’t Big Enough for Both of Us» zu schreien. Das tut gut.

Das Lied ist 47 Jahre alt und von den Sparks. Hinter dem funkelnden Bandnamen verstecken sich die Brüder Ron und Russell Mael. Als das Angebot kam, zur Premiere des Filmmusicals «Annette» am Festival von Cannes ein Interview mit den beiden zu führen, passierten zwei Dinge: Ich hatte das Lied sogleich wieder im Kopf. Und fragte mich: Was, die Sparks gibt es noch?