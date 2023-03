Freienstein-Teufen – Spatenstich für neues Reservoir Am Montag haben die Bauarbeiten für das neue Reservoir Försterhaus offiziell begonnen.

Der Spatenstich für das neue Reservoir Försterhaus in Freienstein-Teufen ist vollzogen. Am Montag haben die Bauarbeiten offiziell begonnen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Gebaut wird ein Reservoir mit zwei Kammern und einem Inhalt von insgesamt 150 Kubikmetern samt Schieberhaus. Die Gemeinde habe sich aufgrund des Zustands und des fortgeschrittenen Alters der beiden Behälter im bestehenden Reservoir mit einem Inhalt von total 135 Kubikmetern für einen Ersatz entschieden. Die Kosten für das neue Reservoir betragen ungefähr 900’000 Franken. Bis Frühjahr 2024 soll das neue Reservoir fertiggestellt sein.

