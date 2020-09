Erste Quarantäne-Busse in Zürich – Spazieren statt zu Hause bleiben kommt Reise-Rückkehrer teuer zu stehen Die Polizei machte am Wohnort eines 44-Jährigen die Quarantäne-Kontrolle. Der Mann war nicht zu Hause – und wird nun saftig gebüsst. Liliane Minor

Ein Mann studiert am Flughafen Zürich ein Plakat, das auf die obligatorische Quarantäne nach der Einreise aus bestimmten Ländern hinweist. Foto: Keystone

Im Kanton Zürich stehen die Herbstferien an, und viele Menschen fragen sich: Wohin in die Ferien? Ist es vertretbar, ins Ausland zu reisen, allenfalls sogar in ein Risikogebiet – auf die Gefahr hin, nachher in Quarantäne zu müssen? (Hier finden Sie die aktuelle Quarantäneliste.)