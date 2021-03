Auswärts essen in Hotels möglich – Speisegrüppchen statt Reisegruppen im Fokus Reine Restaurantbesuche sind untersagt. Aber wer zum Essen noch ein Zimmer bucht, darf weiterhin auswärts dinieren. In der gebeutelten Flughafenregion locken einzelne Hotels so neue Gäste an. Christian Wüthrich

Im Hotel Riverside in Glattfelden bieten Geschäftsführerin Karin Aeschbach (links) und die Bereichsleiterin Hotel und Réception, Margrit Schüler, momentan spezielle Dine+Dream-Angebote mit einem Viergänger und einer Übernachtung an. Foto: Sibylle Meier

Es sind kreative Angebote, die aus der Not geboren wurden. Denn wer in ein Lokal will, um wieder einmal auswärts zu essen, der findet sich vor verschlossenen Türen wieder. Und doch geht es – wenn auch nicht ganz günstig, so doch ganz einfach. Die legale Lösung: Wer sich momentan gepflegt bekochen und vor Ort bedienen lassen möchte, der muss einfach dort übernachten. Denn Hotelgäste dürfen in den hauseigenen Restaurants auch während des Corona-Shutdown weiterhin verköstigt werden.

Und in der Flughafenregion gibt es schliesslich reichlich Kapazitäten an Hotelbetten. Statt den ausbleibenden Gästen aus aller Welt nachzutrauern, werden nun plötzlich Einheimische angesprochen. Auch wenn sich das die meisten Zürcher Unterländer nie gedacht hätten, so gehören sie nun zur Zielgruppe der heimischen Hotels vor ihrer eigenen Haustür.