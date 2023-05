Cycle Week in Zürich – Spektakuläre Sprünge und gesperrte Strassen fürs Velo Ein Anlass irgendwo zwischen Velofest und Verkaufsmesse: Die viertägige Cycle Week in Zürich beginnt am Donnerstag.

An der dritten Cycle Week in Zürich dreht sich während vier Tagen alles um Zweiräder in allen Variationen. Von Donnerstag bis Sonntag sehen sich wieder Zehntausende Menschen die neusten Velotrends an oder nehmen am ausgedehnten Rahmenprogramm teil.