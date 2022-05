Kollision mit einem Verletzten – Spektakulärer Unfall im Neeracherried Nach einem Zusammenstoss an der Kreuzung Wehntalerstrasse und Neeracherstrasse überschlug sich das Auto eines 29-Jährigen. Werner Bucher

Foto: Werner Bucher

Einmal mehr kam es im Neeracherried bei der Einmündung der Wehntalerstrasse in die Neeracherstrasse zu einer heftigen Kollision. Dabei überschlug sich das Auto des fehlbaren Lenkers. Wie die betroffene 27-jährige Lenkerin des zweiten Wagens der Polizei und dieser Zeitung den Unfall schilderte, war sie am Montagabend gegen 17 Uhr mit dem Auto – und der kleinen Tochter im Kindersitz angeschnallt – von Bülach kommend durchs Neeracherried in Richtung Dielsdorf gefahren. Völlig überraschend fuhr der 29-jährige Lenker des Kleinwagens aus der nicht vortrittsberechtigen Wehntalerstrasse heraus, und es kam zu einem heftigen Zusammenstoss. Dabei wurde der Wagen an die erhöhte Abgrenzung des Verkehrsteilers gedrückt und überschlug sich. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Mutter und ihr Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon. Unbegreiflich für die Frau war es, dass kurz nach dem Unfall zahlreiche Automobilisten, ohne Hilfe zu leisten, einfach vorbeifuhren. Der Unfall an der neuralgischen Stelle verursachte einen weitläufigen Stau.



