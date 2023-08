Spende für Sozialwerk Pfarrer Sieber – 150’000 Franken dank Wasserverkauf am Flughafen Aus dem Verkauf von Mineralwasser in den Duty-free-Geschäften am Flughafen fliesst ein stolzer Betrag an das Sozialwerk Pfarrer Sieber.

In den Duty-free-Geschäften am Flughafen Zürich wird ein Schweizer Mineralwasser verkauft. Pro Flasche werden 50 Rappen an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Der Erlös von 153’875.50 Franken der ersten sechs Monate dieses Jahres geht an das Sozialwerk Pfarrer Sieber. Dies teilt die Flughafen Zürich AG aktuell mit. Im laufenden Halbjahr wird die Stiftung Theodora unterstützt.

Das «Charity-Wasser» wurde 2014 als gemeinsames Projekt der Flughafen Zürich AG und von Dufry lanciert. Für jede zum Preis von 2.50 Franken verkaufte Flasche Mineralwasser, das aus der Adello-Quelle in Adelboden gewonnen wird, werden 50 Rappen für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Nach der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, dem Kinderspital Zürich, der Schweizer Berghilfe und weiteren davor ist das Sozialwerk Pfarrer Sieber bereits die siebte Organisation, die von der Flughafen Zürich AG und Dufry in dieser Form unterstützt wird. Die Organisationen werden neu jeweils für ein halbes Jahr berücksichtigt.

Von Januar 2023 bis Ende Juni 2023 wurde das Sozialwerk Pfarrer Sieber unterstützt. In dieser Zeit konnte ein Erlös von 153’875.50 Franken gesammelt werden. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber lässt Menschen in Not seelsorgerliche, soziale, medizinische und materielle Hilfe zukommen. Es schafft Einrichtungen und leitet Projekte, die es beispielsweise Obdachlosen und Suchtkranken ermöglicht, menschenwürdig zu leben und sich selbst als vollwertige Partner unserer Gesellschaft zu erfahren. Die Stiftung Pfarrer Sieber plant, einen Teil des Erlöses in das neue Projekt Fraueziit zu investieren, welches ins Leben gerufen wurde, um Frauen ohne Obdach oder in prekären Lebenssituationen besser zu unterstützen.

Seit Juli wird die Stiftung Theodora unterstützt

Seit Juli 2023 wird nun die Stiftung Theodora unterstützt. Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und Lachen aufzuheitern. So organisiert und finanziert die Stiftung jede Woche den Besuch von Profikünstlern – den Traumdoktoren – in Spitälern und Institutionen für Kinder mit Behinderungen in der Schweiz. Jedes Jahr schenken die Traumdoktoren schweizweit Lachen und Momente des Glücks bei Tausenden von Kinderbesuchen.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.