28. Walliseller Lauf – Spendenlauf in Wallisellen spürt Auswirkungen der Pandemie Nach der Zwangspause im letzten Jahr kann am Sonntag die 28. Austragung des Walliseller Laufs stattfinden. Das Virus lässt aber noch immer keine normale Durchführung zu. Alexander Lanner

Ein Anlass mit langer Tradition: Der Walliseller Lauf wird bereits seit 1993 ausgetragen. Archivbild: David Baer

Ohne Covid-Zertifikat geht heutzutage vielerorts nichts mehr. Dies trifft auch auf den 28. Walliseller Lauf zu, der am Sonntag, 7. November, durchgeführt wird. Im letzten Jahr fiel der traditionelle Anlass noch der Pandemie zum Opfer.

Wie die Organisatoren mitteilen, kann in Absprache mit den Behörden der Walliseller Lauf in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Allerdings war die Bewilligung an einige Bedingungen geknüpft: Maximal 1000 Läuferinnen und Läufer sind zugelassen. Zum Vergleich: In den Topjahren waren fast doppelt so viele am Start.