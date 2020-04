Bülacher Pärke und Spielplätze bleiben offen Infos einblenden

Anders als die Panzerpiste sind die Park- und Spielanlagen in Bülach weiter geöffnet. «Sie können genutzt werden, sofern die Vorgaben eingehalten werden», informierte Stadtpräsident Mark Eberli am Freitag in einer Botschaft an die Bülacherinnen und Bülacher. Allerdings würden die Parkplätze «Füchsli» und «Stadtweiter» zur Hälfte gesperrt. Dies als vorsorgliche Massnahme, um die Personenfrequenz an diesen Orten etwas zu dosieren. Sollte sich zeigen, dass es zu grösseren Ansammlungen kommt, würden die Stadtpärke und Spielplätze ganz gesperrt. Eberli bittet in seiner Botschaft darum, auch am Wochenende trotz des schönen Wetters auf die Einhaltung von zwei Meter Abstand zu achten und sich maximal in Gruppen von fünf Personen zu bewegen.