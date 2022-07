FC Bülach – Spiel, Spass und Training für die Fussballkids Die Fussballschule von Real Madrid gastierte kürzlich beim FC Bülach.

60 Kids wurden vergangene Woche von FCB-Präsident Jürg Hintermeister, Geschäftsführerin Sandra Civelli und dem sportlichen Leiter der Real Madrid Camps in der Schweiz begrüsst. Neben viel Spass und Spiel für die grossen und kleinen Kicker, standen innovative Kindertrainingseinheiten auf dem Programm. Die Kids konnten sich beispielsweise bei Sprint- und Dribbeltests mit der Sportstation beweisen oder mit den farbig leuchtenden ROXPro-Diodenleuchten zur Verbesserung der kognitiven Handlungsschnelligkeit üben. Weiter standen der Adidas-Smart-Ball zur Ermittlung der Schussgeschwindigkeit, Cotesk-Bälle an der Schnur und vieles mehr auf dem Programm. Von den vier Coaches erhielten die Teilnehmer viele Tipps und Tricks. Abgerundet wurde das Ganze mit einem gesunden und leckeren Mittagessen. Der Campsieger und ein paar Kids dürfen sich am 2. Oktober 2022 beim nationalen Try-out Finale der Schweiz in Tägerwilen erneut präsentieren. Auf den Sieger wartet der Flieger nach Madrid mit einem Besuch der Königlichen.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.