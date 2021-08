Escape-Rooms in Bülach – Spiel- und Abenteuerlust ausleben im «Secret Clue» Sinem und Ufuk Oezdemir haben im Industriegebiet Bülach-Süd unter dem Namen «Secret Clue» drei anspruchsvolle Escape-Rooms eröffnet. Barbara Stotz Würgler

Das Ehepaar Sinem und Ufuk Oezdemir führt den Escape-Room «Secret Clue». Im Raum «Roomanji» findet man sich in einer abenteuerlichen Geschichte mit Hindernissen wieder. Foto: Francisco Carrascosa

Seit einigen Jahren boomen in der Schweiz die sogenannten Escape-Rooms: Ein Team von Spielerinnen und Spielern ist in einen Raum eingeschlossen, aus dem es nur herausfindet, wenn es innert einer bestimmten Zeit Aufgaben löst, Hinweise kombiniert und Rätsel entschlüsselt. Dazu braucht es nicht nur clevere Köpfe, sondern auch ein gutes Mass an Teamgeist, Fantasie und Abenteuerlust. Seit einigen Jahren besuchen Sinem und Oezdemir mit ihren Freunden oder zusammen mit ihren beiden Töchtern Escape-Rooms – und kamen so auf die Idee, gleich selber solche Abenteuerspiele anzubieten. «Das Verknüpfen der Rätsel und Hinweise unter Zeitdruck fasziniert uns», erklärt Ufuk Oezdemir. Sinem Oezdemir wiederum gefällt es, in die verschiedenen Geschichten einzutauchen.