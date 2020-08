FCB unterliegt 1:2 – Spielmann schiesst YB zum Cupsieg und zum Double Die BSC Young Boys besiegen den FC Basel im Cupfinal dank einem späten Treffer von Marvin Spielmann mit 2:1. Für die Berner ist es das zweite Double der Vereinsgeschichte nach 1958. Tobias Ochsner

YB holt sich den Cupsieg und das Double Marvin Spielmann schiesst die Young Boys mit seinem Treffer zum 2:1 ins Glück (Video: SRF).

Um 19:22 Uhr ist es geschafft. Die Young Boys schlagen den FC Basel im 95. Cupfinal 2:1 und holen den ersten Cupsieg seit 33 Jahren und das erste Double seit 1958.

Die Basler hatten besser in die Partie gefunden. Valentin Stocker tauchte bereits nach fünf Minuten erstmals vor YB-Goalie David von Ballmoos auf, und nach einer knappen halben Stunde bejubelte der Basler Captain die vermeintliche Führung. Der Treffer wurde aber aufgrund einer Offsideposition von Silvan Widmer aberkannt. Kurz vor der Pause legte der FCB doch noch vor. Omar Alderete köpfelte einen Eckball ins Tor und bestrafte einen bis dahin pomadigen Auftritt des Meisters.

Basel geht gegen YB kurz vor der Pause in Führung Basels Alderete bringt seine Farben gegen YB nach einem Eckball per Kopf in Front (Video: SRF).

YB zeigt nach der Pause eine Reaktion

Die Equipe von Gerardo Seoane kam aber deutlich aktiver aus der Kabine und dank Topskorer Jean-Pierre Nsame schon fünf Minuten nach der Pause zum Ausgleich. Der Kameruner vollendete eine schöne Kombination über mehrere Stationen.

Nsame gelingt wenige Minuten nach der Pause der Ausgleich Jean-Pierre Nsame braucht nach einer Traumkombination der Berner nur noch zum 1:1 einzuschieben (Video: SRF).

In der Folge blieben die Berner das spielbestimmende Team, ohne jedoch zwingende Chancen herausspielen zu können. Dann kam Guillaume Hoarau und avancierte in seinem letzten Auftritt für YB kurz nach seiner Einwechslung beinahe zum Helden. Der Schuss des Franzosen prallte aber an den Pfosten. Als schon alles auf ein Penaltyschiessen hindeutete, überraschte der eingewechselte Marvin Spielmann in der 89. Minute mit seinem Schuss FCB-Goalie Djordje Nikolic und traf zum umjubelten zweiten Treffer für die Young Boys, die damit nach Jahren bitterer Niederlagen und Enttäuschungen endlich auch wieder die Cuptrophäe in die Höhe stemmen können. Der FCB verpasste es derweil, Trainer Marcel Koller in seinem letzten Spiel ein Abschiedsgeschenk zu machen. (sis)

Telegramm

Basel – Young Boys 1:2 (1:0)

Wankdorf, Bern. – SR Schärer.

Tore: 42. Alderete (Frei) 1:0. 50. Nsame (Aebischer) 1:1. 89. Spielmann (Camara) 1:2.

Basel: Nikolic; Widmer, Van der Werff, Alderete, Petretta; Frei, Marchand (80. Cömert); Stocker (86. Campo), Van Wolfswinkel, Pululu; Ademi.

Young Boys: Von Ballmoos; Lefort, Camara, Lustenberger (49. Zesiger), Garcia (82. Spielmann); Sulejmani (66. Gaudino), Aebischer, Martins (66. Sierro), Moumi Ngamaleu (82. Hoarau); Fassnacht, Nsame.

Bemerkungen: Basel ohne Cabral, Ramires (Quarantäne), Xhaka und Zuffi (beide verletzt). Young Boys ohne Meschack, Lauper und Petignat (alle verletzt). 80. Kopfball an den Pfosten von Hoarau. Verwarnungen: 5. Martins (Foul). 12. Widmer (Foul). 62. Marchand (Foul). 68. Ademi (Foul). 69. Garcia (Foul). 74. Moumi Ngamaleu (Reklamieren). 74. Van der Werff (Foul).

Young Boys 2 : 1 Basel