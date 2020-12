Die Jagd nach einem Impftermin – Spiessrutenlauf eines 85-Jährigen In Basel war es für einen Betagten ohne Computer, Internet und E-Mail kaum möglich, einen Impftermin zu ergattern. Ein Happyend dürfte es dennoch geben. Andrea Schuhmacher

Der Weg ins Basler Impfzentrum ist nicht leicht. Besonders wenn die Anmeldung per Internet keine Option ist. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

Es ist Montagmorgen. Ernst Weibel (Pseudonym, Name der Redaktion bekannt) ist auf dem Weg zum Impfzentrum in der Messe Basel. Einen Termin hat er nicht. Wie er später erfahren soll, hat das Zentrum um diese Zeit gar noch nicht geöffnet. «Meine Frau und ich sind beide 85 Jahre alt und haben mehrere Vorerkrankungen. Wir brauchen diese Impfung», sagt er am Telefon. «Ich weiss von Freunden, dass sich einige, die einen Termin hatten, wieder abmelden mussten. Sie haben sich erkältet und können nicht geimpft werden. Vielleicht krieg ich doch noch einen Termin.»