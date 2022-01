Leichtathletik: Sieg an Silvester - Spirig-Coach Sutton führt Petra Kurikova zum ersten Sieg

Abo Olympia-Triathletin Petra Kurikova Tokio ist für sie ein grosser Bonus

Sie gehört an den Olympischen Spielen in Japan zum erlauchten Kreis der 56 Olympia-Triathletinnen. Petra Kurikova aus Oberglatt tritt im Dress Tschechiens an, mit starkem Schweizer Rückhalt.