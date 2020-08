Duathlon: Nicola Spirig holt Titel – Spirig kommt als Meisterin zurück Die Triathlon-Olympiasiegerin von London 2012 und Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro 2016 ist nach ihrer Verletzung als neue Duathlon-Schweizermeisterin ins Wettkampf-Geschehen zurückgekehrt. Peter Weiss

Nicola Spirig (hier am Frauenlauf 2018 in Bern) gewinnt dank ihrer läuferischen Qualitäten ihren achten Schweizer Meistertitel im Duathlon. Archivfoto: Christian Pfander

Das Grüne Licht, das ihr die Ärzte nach einer Computertomographie-Untersuchung zu Beginn der vergangenen Woche erteilt hatten, nutzte Nicola Spirig ohne Zögern als Startsignal. Ganze sechs Wochen nach ihrem Sturz auf dem Velo, bei dem sie einen Bruch des Radiusköpfchens am Ellenbogen erlitten hatte, meldete sich die in Bachenbülach wohnhafte Spirig für die Schweizer Meisterschaften im Duathlon nach. Prompt siegte sie im waadtländischen Apples standesgemäss – und feierte damit ihren bereits achten nationalen Titel in der Kombination aus Laufen und Velofahren.