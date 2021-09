Repatriierung wegen Covid – Spitäler besorgt wegen importierter Antibiotika­resistenzen Infektiologen erwarten multiresistente Keime bei einem Grossteil der 80 Covid-Patienten, die in die Schweiz zurückgeholt werden. Die Spitäler leisten deswegen einen erheblichen Zusatzaufwand. Felix Straumann

Die Verlegung von Intensivpatienten ist eine Herausforderung für alle Beteiligten: Ein Covid-Erkrankter wird von der Rega auf eine Station am Inselspital Bern gebracht. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Rückführung von Covid-Patienten, die in Spitälern auf dem Balkan und in anderen Ländern liegen, läuft langsam an. Von den 80 Patienten, die in die Schweiz auf eine Intensivstation gebracht werden sollen, sei inzwischen ein Fünftel zur Verlegung angemeldet, schreibt der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD) beim Bund auf Anfrage. Wie viele bereits im Land sind, ist unklar.

Derweil macht den Schweizer Spitälern neben den knappen Kapazitäten aber ein weiteres Problem zu schaffen: antibiotikaresistente Keime. Das nationale Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso rief diese Woche die Spitäler dazu auf, repatriierte Covid-Patientinnen und Patienten gleich auf multiresistente Erreger zu testen und vorsorglich zu isolieren. «Swissnoso hat zahlreiche Meldungen erhalten von Covid-19-Patienten, welche aus dem Ausland repatriiert wurden und mit multiresistenten Erregern kolonisiert oder infiziert sind», heisst es in einer Mitteilung. Bei Spitaleintritt und nach einer Woche solle auf Antibiotikaresistenzen gescreent werden – wie dies für alle Repatriierungen empfohlen ist.