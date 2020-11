15 Millionen für zweite Welle – Spitäler erhalten eine zweite Geldspritze Die steigende Zahl der Hospitalisierungen belastet die Spitäler finanziell. Nun spricht der Kanton erneut Geld. Die Spitäler hoffen aber immer noch auf Geld für die erste Welle. Michel Wenzler

Auch die zweite Pandemiewelle beschert den Spitälern mehr Aufwand. Themenfoto: Keystone

Mit der zweiten Pandemiewelle kommen auf die Zürcher Spitäler erneut hohe Kosten zu. Gemäss der Gesundheitsdirektion befanden sich am Mittwoch 374 Covid-Patienten in Spitalbehandlung. 66 lagen auf der Intensivstation, 47 von ihnen waren an Beatmungsgeräte angeschlossen.

Nun entschädigt der Regierungsrat die Spitäler mit knapp 15 Millionen Franken. Er begründet diesen Schritt unter anderem mit dem hohen Personalaufwand und den Schutz- und Hygienemassnahmen, welche die Spitäler treffen und ins Geld gehen. Er spricht von «erheblichen indirekten Kosten», es geht also nicht um die eigentlichen Behandlungskosten. Vielmehr sind jene Ausgaben gemeint, die in den Spitälern anfallen, weil sie laufend auf die neuesten Entwicklungen reagieren müssen.