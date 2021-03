Vor einem halben Jahr krempelten die Proteste der Belegschaft das Spital Bülach um. Nun wird am 29. März der neue Verwaltungsrat gewählt. Wie nehmen Sie die Stimmung heute wahr?

Thomas Hillermann: Man ist in gespannter Erwartung. Natürlich, der Spitalalltag läuft. Je nach Bereich sind die Erwartungen an die Generalversammlung aber sehr verschieden – beispielsweise wartet die Innere Medizin immer noch auf einen Chef.

Urs Müller: Ich habe in den vergangenen Monaten um die 150 Gespräche mit Mitarbeitenden geführt, um genau das herauszufinden. Die Stimmung ist tatsächlich sehr unterschiedlich; beispielsweise werden ja die Servicebereiche anders geführt als die medizinischen, sie sind von den Geschehnissen nicht direkt betroffen.

Hillermann: Dort hingegen, wo die Betroffenheit gross ist – etwa in der Inneren Medizin –, habe ich die Mitarbeitenden so engagiert erlebt wie an wenigen Spitälern. Teils nehme ich aber auch Ratlosigkeit wahr, weil vieles nicht oder zu wenig schnell vorwärtsging. Die Belegschaft erwartet jetzt, dass sie sich in Zukunft einbringen kann.