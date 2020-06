Spital testet vermehrt – Auffällige Häufung von Corona-Fällen im Bezirk Bülach Vor allem Kinder und Jugendliche haben sich jüngst vermehrt testen lassen. Sharon Saameli

Der Corona-Checkpoint am Spital Bülach wird wieder mehr gebraucht. Balz Murer

Das Spital Bülach verzeichnete in den letzten Tagen einen markanten Anstieg an Corona-Tests: Zwischen dem 14. und dem 24. Juni wurden im Unterländer Spital rund 250 Tests durchgeführt – also rund 25 am Tag. Thomas Langholz, Leiter Kommunikation und Marketing, hält fest, dass die Zahlen seit Anfang Juni wieder stetig zunehmen. Ende März lag der Höchstwert bei rund 50 Tests, Ende Mai waren es im Durchschnitt deren zwei am Tag gewesen.