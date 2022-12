Spitäler an Kapazitätsgrenze – Spital Bülach hatte keinen Platz für Patientin mit Corona Corona-positiv und dann noch ein Unfall – eine Frau aus Nürensdorf hatte Glück, dass sie schliesslich im Spital Wetzikon behandelt werden konnte. Andrea Söldi Raisa Durandi Foto

Verena Stephan aus Nürensdorf musste nach ihrem Sturz im Spital Wetzikon behandelt werden. Foto: Raisa Durandi

Anfang November wurden Verena und Hanspeter Stephan aus Nürensdorf positiv auf Corona getestet – trotz insgesamt vier Impfungen. Vier Tage später fand der Ehemann seine 79-jährige Frau nachts bewusstlos auf dem Boden. Er erschrak gewaltig und rief sofort eine Ambulanz herbei. Als diese eintraf, war Verena Stephan zwar wieder ansprechbar, litt aber unter starken Schmerzen im oberen Rücken. Die Sanitäter wollten sie in ein Spital einweisen. Doch dies war gar nicht so einfach: Weder in Bülach noch in Zürich stand ein Platz in einem Isolationszimmer zur Verfügung.