Maximal zwei Besucher pro Zimmer – Spital Bülach hebt generelles Besuchsverbot auf Das Spital Bülach lockert die Regelungen für Patientenbesuche. Es gilt jedoch noch immer einige Regeln zu beachten. Flavio Zwahlen

Im Spital Bülach besteht weiterhin Maskenpflicht. Foto: Sibylle Meier

Das generelle Besuchsverbot im Spital Bülach ist ab Samstag, 30 Mai, aufgehoben. Wer einen Patienten besuchen möchte, muss jedoch Folgendes beachten: Besuche sind erst ab dem vierten Tag des Spitalaufenthalts gestattet. Besucherinnen und Besucher müssen sich am Vortag auf der Bettenstation anmelden oder sich via Réception dorthin verbinden lassen. Anschliessend wird eine Besuchszeit zwischen 14 und 17 Uhr vereinbart. Ein Besuch dauert maximal 45 Minuten, und im Patientenzimmer dürfen sich höchstens zwei Besucher gleichzeitig aufhalten. Die Besucherinnen und Besucher müssen sich vorher beim Haupteingang des Spitals anmelden. Sie werden dort nach Corona-Symptomen befragt, und ihre Personalien werden in einer Liste erfasst. Ausgenommen von der Besuchsregelung sind Besuche für Patienten in ausserordentlichen Situationen. Dazu gehören Eltern von Kindern sowie nahe Angehörige von unterstützungsbedürftigen Patienten oder auch eine Begleitperson bei der Geburt eines Kindes.