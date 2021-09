Vierte Corona-Welle – Spital Bülach ist am Anschlag Innert zweier Wochen hat sich die Anzahl Intensiv-Corona-Patienten verdoppelt. Und es handelt sich meist nicht um Hochbetagte. Andrea Söldi

Im Spital Bülach liegen zurzeit vier Patienten auf der Intensivstation – alle ungeimpft. Keystone

Im Spital Bülach ist die vierte Corona-Welle angekommen: Mussten am 24. August noch zwei Corona-infizierte Personen auf der Intensivstation behandelt werden, so waren es am 7. September – lediglich zwei Wochen später – bereits vier. Dazu kommen fünf weitere Corona-Patientinnen oder -Patienten, die eine gewöhnliche Spitalbehandlung benötigen (vor zwei Wochen waren es vier). Nur eine dieser neun infizierten Personen war geimpft. Die Quote von 10 Prozent Impfdurchbrüchen entspricht ziemlich genau den Zahlen im ganzen Kanton.

Besorgniserregende Situation