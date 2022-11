Bisherige Baupläne verworfen – Spital Bülach plant sich für 140 Millionen Franken neu Der Ausbau des Spitals Bülach soll mit knapp 140 Millionen Franken günstiger kommen als bisher geplant. Der Zeitplan für die Realisierung ist eng gesteckt. Thomas Mathis

Der Behandlungstrakt soll für geschätzte 105 Millionen Franken erweitert und saniert werden. Visualisierung: Spital Bülach

Nun wird doch alles anders als ursprünglich geplant. Der grosse 130-Millionen-Neubau, dem der Trakt A und das Brunnerstift hätten weichen sollen, ist Geschichte. Und im Notfallhof gibt es weder ein Provisorium noch ein dauerhaftes Ambulatorium. Die Baupläne waren nach den Unruhen im Spital Bülach auf Eis gelegt worden. Am Donnerstag hat das Spital sowohl Mitarbeitende als auch das Aktionariat über die neuen Pläne informiert, die in den vergangenen Monaten ausgearbeitet wurden.

Das Projekt besteht aus drei Teilen. Erstens soll der bestehende Behandlungstrakt von 1985 saniert und erweitert werden. Im Erweiterungsbau, der im Notfallhof geplant ist, gibt es Platz für den Notfall, die Operationssäle, die Intensivstation und die Radiologie. Eine grobe Schätzung kommt auf Kosten von 105 Millionen Franken. Der Rettungsdienst, der heute dort seinen Standort hat, muss weg. Wohin dieser kommt, ist noch unklar. Angedeutet wurde, dass das nicht unbedingt auf dem Spitalareal sein muss. Wichtig sei, das Gebiet optimal zu versorgen.

Zweitens ist ein separates Ambulatorium geplant, das für 23 Millionen Franken etwas abseits von den bestehenden Spitalgebäuden an der Bannhaldenstrasse – und damit näher am Bahnhof – realisiert werden soll. Es betrifft das Grundstück, auf dem die Stadt eine Jurte bauen will. Zwei Operationssäle und Praxisflächen sind im neuen Ambulatorium vorgesehen. Diese klare Trennung von ambulanter und stationärer Behandlung soll Kosten sparen.

Drittens will man das bestehende Bettenhaus modernisieren. Darin sind heute Büros untergebracht. Während das bisherige Projekt 25 zusätzliche Betten vorsah, sind nun gesamthaft 40 zusätzliche Zimmer angedacht, und zwar vorwiegend Einzelzimmer. Dafür sind weitere 10 Millionen Franken einberechnet.

In der Summe sind das 138 Millionen Franken. Dabei handelt es sich allerdings um grobe Schätzungen, die um 25 Prozent nach oben oder unten abweichen können, sprich eine Bandbreite von 100 bis 170 Millionen Franken. «Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen konnten wir die Kosten um 60 Millionen Franken senken», sagte die Projektverantwortliche Mariette Gretler. Das sei eines der Ziele bei der Überarbeitung gewesen. Weiter will man mit der Modernisierung rascher fertig sein. «Wir sparen rund drei Jahre ein», so Gretler.

Allerdings fährt in den kommenden Monaten noch kein Bagger auf, denn eine Baubewilligung liegt noch nicht vor. Zuerst müssen konkrete Vorprojekte erarbeitet werden. Der Zeitplan ist deshalb sportlich. Das Ambulatorium soll bereits in zwei Jahren bezugsbereit sein. Ein Jahr später, also 2025, will man mit dem sanierten Bettenhaus fertig sein. Parallel dazu nimmt das Spital das grösste der drei Teilprojekte an die Hand. Geht es nach Plan, steht der Erweiterungsbau bis 2027. Danach folgt die Sanierung des bestehenden Behandlungstrakts bis 2029. Hat man sich da nicht zu viel auf einmal vorgenommen? «Die Projekte sind in unterschiedlichen Stadien», relativiert Gretler. Natürlich gebe es aber viel zu tun.

Das Brunnerstift und alle anderen Gebäude bleiben vorerst, wie sie sind. Der Park und das Stück Land, das für das bisherige Projekt kürzlich umgezont wurde, sind vorerst als Reserve für die Entwicklung danach gedacht. Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar ist zufrieden mit dem neuen Vorhaben: «Wir haben ein Projekt vor uns, das wir uns leisten können und dem Bedarf entspricht.» Auch die Kritik der Grünen am bisherigen Projekt ist vom Tisch. Für den Neubau hätten Bäume gefällt werden müssen.

Nicht nur die Bauprojekte wurden überarbeitet, auch strategisch richtet sich das Spital neu aus. «In die Bedürfnisse des Unterlands hineinwachsen», lautet die Überschrift. Das Spital will also wachsen, und zwar vor allem in den Bereichen Altersmedizin, Palliativpflege, Orthopädie, Geburtshilfe und Chirurgie. Die finanzielle Ausgangslage des Spitals sei günstig und die Konkurrenz im Unterland klein, führte CEO Doris Benz aus. «Mit der derzeitigen Grösse haben wir zu wenig Luft, um den wachsenden Kosten zu begegnen. Diese kommen mit neuem Tempo und in unerwarteten Bereichen, wie etwa bei der Energie.»

Im Notfallhof ist ein Erweiterungsbau geplant. Der Rettungsdienst (rechts) muss weg. Archivfoto: Sibylle Meier

Neben dem Bauprojekt ging es an der ausserordentlichen Generalversammlung auch um die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern. Neu als Aktionärsvertreterin gewählt wurde Saskia Meyer, SVP-Gemeinderätin von Freienstein-Teufen. Sie folgt auf Mark Wisskirchen, EVP-Stadtrat von Kloten, der wegen der Beschränkung der Amtszeit auf zwölf Jahre ausschied. Für eine kurze Diskussion sorgte, dass der Bezirk Dielsdorf weiterhin nicht vertreten ist. Wiedergewählt wurden Mark Eberli, EVP-Stadtpräsident von Bülach, und Jörg Mäder, GLP-Stadtrat von Opfikon.

