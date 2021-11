Info-Anlass für Gemeinden – Spital Bülach plant zweiten Neubau statt Provisorium Das ursprüngliche Bauprojekt mit Ersatzneubau wurde nach den Unruhen am Spital Bülach überarbeitet. Nun sind die neuen Pläne bekannt. Andrea Söldi

Im Notfallhof des Spitals Bülach soll ein fünfstöckiger Neubau für ambulante Dienste entstehen. Foto: Sibylle Meier

Die grossen Baupläne des Spitals Bülach sind schon seit bald drei Jahren bekannt: Vor dem Notfall sollte ein Provisorium entstehen, in dem der Betrieb während der siebenjährigen Bauzeit und des Abrisses von zwei Gebäuden aufrechterhalten bleibt. Nun sind die Verantwortlichen über die Bücher gegangen. An der gleichen Stelle will das Spital nun ein bleibendes Ambulatorium mit fünf Geschossen errichten. Dies wurde am Donnerstag an der Informationsveranstaltung für die Vertreterinnen und -vertreter der 33 Aktionärsgemeinden bekannt.

Aufgrund der Turbulenzen letztes Jahr nach der Entlassung von Chefarzt Nic Zerkiebel und dem Abgang von CEO Rolf Gilgen war das 180-Millionen-Bauprojekt einstweilen auf Eis gelegt worden. «Wir haben den Baustopp als Chance genutzt, die Sache zu überdenken», erklärte Projektleiterin Mariette Gretler. Die neuen Pläne ändern nichts am Abriss des Trakts A und des Brunnerstifts sowie der Sanierung der bestehenden Gebäude. Jedoch soll der Ersatzneubau statt vier nur drei oberirdische Geschosse plus zwei unterirdische erhalten. Denn das im ersten Stockwerk geplante Ambulatorium wird nun im neuen Trakt K, im Notfallhof, untergebracht. Dort sollen verschiedene ambulante Behandlungen, Beratungen und Sprechstunden durchgeführt werden.