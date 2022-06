Brennende Fragen zum Personal – Spital Bülach schreibt im zweiten Corona-Jahr grossen Gewinn Die Generalversammlung des Spitals Bülach hat sechs von neun Verwaltungsräten gewählt und eine Abrechnung für 2021 abgenommen, die als «äusserst positiv» gilt. Florian Schaer

2021 bescherte der Spital Bülach AG durchaus solide finanzielle Grundlagen. Die braucht sie auch. Foto: Balz Murer

Das Gros des Verwaltungsrats der Spital Bülach AG ist für weitere zwei Amtsjahre gewählt. Die 25 anwesenden Gemeindevertreter haben an der Generalversammlung vom Donnerstagabend sechs der insgesamt neun Mitglieder in corpore wiedergewählt, damit auch den Verwaltungsratspräsidenten Thomas Straubhaar. Er hatte im März 2021 das VR-Ruder übernommen. Die drei Sitze für die Vertretung der Gemeinden (sprich: Aktionäre) im Verwaltungsrat werden erst an einer ausserordentlichen GV im November gewählt.