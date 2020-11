Engpass droht – Spital Bülach sucht zusätzliches Corona-Personal Das Spital Bülach stösst an seine Grenzen. Nicht dringliche Eingriffe wurden bereits wieder heruntergefahren. Falls es zu Engpässen kommt, dann nicht wegen der Betten, sondern wegen des Personals. Flavio Zwahlen

Im Spital Bülach befinden sich zurzeit vier Corona-Patienten auf der Intensivstation. Foto: Balz Murer

Die Lage an den Schweizer Spitälern spitzt sich weiter zu. Am Spital Bülach werden derzeit 22 Corona-Patienten stationär behandelt. Vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Bei der ersten Welle im Frühling waren in Bülach zu Spitzenzeiten gerade mal halb so viele Covid-Infizierte in stationärer Behandlung. Laut Mediensprecher Urs Kilchenmann ist das Unterländer Spital derzeit sehr stark ausgelastet.

Angesichts der Dynamik der Pandemie und möglicher Kapazitätsengpässe hat das Spital Bülach verschiedene Massnahmen beschlossen. So sind seit Donnerstag zwei von vier Operationssälen gesperrt. «Ein Operationssaal wurde wie im Frühling zu einer Intensivpflegestation umgebaut. Es werden nur noch dringende und Notfalleingriffe durchgeführt», sagt Kilchenmann. Damit folgt das Spital Bülach der Forderung von Bundesrat Alain Berset, wonach die Spitäler auf nicht lebensnotwendige Operationen verzichten sollen.