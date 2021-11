Um im Notfall schneller zu reagieren – Spital Bülach verlegt Rettungswagen nach Niederglatt In Randregionen kam die Ambulanz oft später an, als es die Richtlinien vorgeben. Nun hat das Spital Bülach reagiert. Manuel Navarro

Einer der Rettungswagen des Spitals Bülach wird neu in Niederglatt stationiert sein. Foto: Archiv / Sibylle Meier

Eine Viertelstunde sollte es höchstens dauern, bis nach einem Notruf der Krankenwagen eintrifft. Doch in vielen Randregionen ist das längst nicht immer der Fall. In Niederweningen zum Beispiel brauchte der Krankenwagen 2019 in 41 von 58 Fällen länger als 15 Minuten.

Nachdem die Problematik im Kantonsrat zu einem Postulat der Unterländer Gemeinderäte Hans Egli (EDU, Steinmaur), Mark Wisskirchen (EVP, Kloten) und Wilma Willi (Grüne, Stadel) geführt hatte, hat nun auch das Spital Bülach Änderungen beschlossen. Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2022 wird neu einer der vorhandenen Krankenwagen nicht mehr in Bülach, sondern in Niederglatt in der Feuerwache stationiert sein.