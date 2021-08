Corona-Taskforce reaktiviert – Spital Bülach wappnet sich für die vierte Welle Im Spital Bülach werden derzeit acht Corona-Patienten behandelt. So viele wie schon lange nicht mehr. Beinahe alle sind ungeimpft. Flavio Zwahlen

Im Spital Bülach liegen derzeit zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation. Foto: Leo Wyden

Mehr als die Hälfte der Zürcher Bevölkerung ist bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Mit der kantonalen Impfquote von 54,9 Prozent (Stand 23. August) können jedoch nur wenige Unterländer Gemeinden mithalten. In Höri lag die Quote doppelt geimpfter Personen vergangene Woche bei 41,5 Prozent. Das ist der schlechteste Wert in den Bezirken Bülach und Dielsdorf.

Gerade mal drei Autominuten vom Höremer Dorfzentrum entfernt befindet sich das Spital Bülach. Dort zeigt man sich besorgt über den langsamen Impffortschritt in der Region. Denn bereits jetzt befinden sich so viele Infizierte in Behandlung wie schon lange nicht mehr. Zwei der insgesamt acht Corona-Patienten liegen gar auf der Intensivstation.