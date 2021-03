Urteil des Arbeitsgerichts Bülach – Spitalangestellte erhalten vier Wochen Ferien für Umkleidezeit Das Spital Bülach muss neun Klägerinnen rückwirkend ab 2016 die Umkleidezeit vergüten. Es ist ein wegweisendes Gerichtsurteil für alle Angestellten mit betrieblicher Umkleidepflicht.

Für einen Teil der Angestellten des Spitals Bülach gilt eine betriebliche Umkleidepflicht. Bild: Sibylle Meier

Das Arbeitsgericht Bülach hat mit Urteil vom 19. Februar die Klage von mehreren Angestellten des Spitals Bülach zu einem grossen Teil gutgeheissen und entschieden, dass ab dem Jahr 2016 die Umkleidezeit als Arbeitszeit zu entschädigen ist. Das teilt der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) am Mittwoch mit.

Zwar argumentiert das Arbeitsgericht, dass das Spital bis Ende 2015 ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband gewesen sei und das Arbeitsgesetz deshalb nicht zur Anwendung komme. Somit sei es in der Ausgestaltung des Personalrechts frei gewesen. Für die Zeit bis 2016 sei die Umkleidezeit deshalb nicht zu entschädigen. Mit der Umwandlung des Spitals in eine privatrechtliche AG sei ab 2016 das Arbeitsgesetz hingegen anzuwenden. Deshalb habe Umkleidezeit in jedem Fall als Arbeitszeit zu gelten. Weil das Spital die Bezahlung der Umkleidezeit nicht explizit ausgeschlossen habe, sei diese aufgrund der Rechtsprechung zu entschädigen. Daher sei die Umkleidezeit ab 2016 im Umfang von 15 Minuten pro Tag auszurichten. Dem Spital stehe aber die Möglichkeit der Zeitkompensation anstelle der Geldzahlung zu.