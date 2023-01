Chaos im britischen Gesundheitswesen – Spitalbesucher sprechen von «Szene aus der Hölle» 500 Menschen sterben in Grossbritannien pro Woche, weil sie nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommen, Kliniken rufen den Katastrophenfall aus. Nur die Regierung sieht keinen Grund zur Aufregung. Peter Nonnenmacher aus London

Immer mehr Menschen bekommen nicht mehr rechtzeitig medizinische Hilfe: Krankenschwestern demonstrieren in London gegen die Krise im Gesundheitswesen. Foto: Leon Neal (Getty Images)

Als vor wenigen Tagen Dave Wynne seine 95-jährige Mutter mit Verdacht auf Blutvergiftung in die Notaufnahme einer Klinik in Chester schleppte, traute er seinen Augen nicht, obwohl er vor der Lage in den Spitälern überall in England gewarnt worden war. «Wie ein Feldlazarett aus Kriegszeiten» kam ihm die Notfallstation vor, von einer «Szene aus der Hölle» spricht Wynne.