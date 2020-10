Immer mehr Covid-Patienten – Spitaleinweisungen im Kanton Zürich haben sich verdoppelt Derzeit müssen 99 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Zürcher Spitälern behandelt werden. Die Zahl der Hospitalisationen verdoppelt sich aktuell jede Woche. Thomas Münzel

In den Zürcher Spitälern steigt die Zahl der Covid-19-Patienten aktuell wieder stark. Foto: Madeleine Schoder

Jetzt geht alles sehr schnell: Noch am 7. Oktober registrierte man in den Zürcher Spitälern 23 Personen, die wegen Covid-19 stationär behandelt werden mussten. Am 14. Oktober waren es mit 47 Corona-Patienten bereits gut doppelt so viele Hospitalisationen. Und eine Woche später hat sich die Zahl der stationären Corona-Patienten erneut mehr als verdoppelt: 99 Menschen mit Covid-19 befanden sich gestern Mittwoch, 21. Oktober, in Spitalbehandlung. Acht Patientinnen und Patienten müssen derzeit künstlich beatmet werden. Das geht aus der Statistik der kantonalen Gesundheitsdirektion hervor.