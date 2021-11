Stadtparlament Bülach – Spitalwald bekommt ein neues Blockhaus Die abgebrannte wird durch eine schönere und besser erschlossene Waldhütte ersetzt. Dafür hat das Parlament Bülach einen Kredit von 639’000 Franken genehmigt. Daniela Schenker

Die Spitalwaldhütte wurde im Mai 2019 ein Raub der Flammen. Nun kann sie wieder aufgebaut werden. Foto: Archiv

Die Baubewilligung liegt seit fast fünf Monaten vor: Die neue Hütte im Bülacher Spitalwald soll exakt an der gleichen Stelle und in den gleichen Dimensionen errichtet werden, wie die am 11. Mai 2019 abgebrannte. Bloss: Die 639’000 Franken für das geplante Blockhaus mussten erst noch vom Bülacher Stadtparlament genehmigt werden. Dieses erteilte dem Vorhaben am Montagabend einstimmig grünes Licht. Die Kosten für den Wiederaufbau werden im Wesentlichen mit der Erschliessung mit Wasser, Abwasser und Strom erklärt, die mit 182’000 Franken zu Buche schlagen. Damit will man den Benützerinnen und Benützern des beliebten Treffpunkts mehr Komfort bieten und die späteren Betriebskosten für Unterhalt und Betreuung markant senken. Wegen des Brandschadens beteiligt sich die Gebäudeversicherung mit 220’000 Franken am Ersatzneubau.