Wichtiges Sechs-Punkte-Spiel

Die Spannung ist gross am heutigen Abend in St. Gallen, das Spiel ist für beide Teams richtungsweisend. Der FCSG ist derzeit auf Rang zwei, der FCB auf Rang drei. Es trennen die beiden Teams genau sechs Punkte. Für die Basler ist die Mission klar: Mit einem Auswärtssieg in der Ostschweiz könnten sie den Rückstand auf St. Gallen halbieren und die letzte Chance auf den Titel aufrechterhalten. Die St. Galler hingegen haben zurzeit zwei Punkte Rückstand auf den Leader YB und möchten mit einem Sieg gegen Basel vorübergehend wieder an YB vorbei zurück an die Tabellenspitze.