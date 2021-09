Finalkochen in Dietlikon – Spitzengastronomie in der Kantine Am Finalkochen zur Swiss SVG-Trophy zauberte Jessica Maggetti mit ihrem Team in der Küche ihres Arbeitgebers ein einfallsreiches Dreigangmenü. Marlies Reutimann

Köchin Jessica Maggetti kocht zusammen mit Giuseppe Paradiso und Rolf Caviezel in Dietlikon an der Swiss SVG-Trophy. Foto: Sibylle Meier

Emsiges, aber ruhiges Schaffen herrschte am Dienstag im Personalrestaurant der SAG im unglamourösen Industriequartier von Dietlikon. Kaum jemand Aussenstehender würde hier die Wirkungsstätte der Spitzenköchin Jessica Maggetti vermuten, die seit zwei Jahren die Betriebsleitung des Personalrestaurants innehat.

Ihr zur Seite stehen an jenem Tag Rolf Caviezel und Giuseppe Paradiso, beide ebenfalls erfahrene Köche in leitender Funktion, jedoch sonst in anderen Küchen tätig. Das Trio arbeitet seit dem Vormittag intensiv am finalen Menü, mit dem sie um den ersten Platz in der SVG-Trophy, dem Wettbewerb für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie, kämpfen.