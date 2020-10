Fazit

Die Zuger führen zuhause deutlich mit 3:0 gegen die ZSC Lions. Im Vergleich zu gestern brauchte das Heimteam aber dazu nicht einmal ein Powerplay. Die Zürcher ihrerseits waren in diesen ersten 20 Minuten nie wirklich in der Lage, dem EVZ gefährlich zu werden. Es gab zwar die eine oder andere Chance wie jene in der 16. Minute, als man das Tor im Powerplay knapp verpasste. Da muss aber noch deutlich mehr kommen, sollte es was werden mit einer Revanche.