Gastronom aus Kloten – Spitzenkoch kehrt mit neuer Gelassenheit zurück an den Herd Hansruedi Nef hat eine fünfmonatige Wanderung durch den Westen der USA hinter sich. Jetzt kocht er wieder, unter anderem an zwei Anlässen im Gasthaus Hans im Glück in Kloten. Renato Cecchet

Koch und Gastronom Hansruedi Nef hat eine lange Wanderung hinter sich und einige Ideen für seine Zukunft. Foto: Balz Murer

Das Restaurant Rias in Kloten ist Geschichte, nicht aber seine mit 14 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnete Küche. Spitzenkoch Hansruedi Nef meldet sich nach einer Auszeit zurück – mit einem Trüffelabend, den es schon zu Rias-Zeiten gab. «Vier Gänge mit zwölf verschiedenen Gerichten rund um den weissen Trüffel», verrät der Meister. Dieser kulinarische Anlass findet am Samstag, 3. Dezember, im Gasthaus Hans im Glück der Stiftung Pigna in Kloten statt. Wer noch Plätze reservieren will, kommt zu spät. Der Trüffelabend ist bereits ausgebucht.