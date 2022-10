Geld sparen mit 49-Euro-Ticket – Sponsort Deutschland bald wieder unsere Bahntickets? Deutschland erhält nächstes Jahr ein dauerhaft vergünstigtes Ticket für den Nahverkehr. Auch Schweizerinnen und Schweizer können sparen. Astrit Abazi

Ob das Klimaticket auch auf der Strecke über Jestetten gültig ist, ist noch nicht geklärt. Archivfoto: Madeleine Schoder

Für 9 Euro im Monat fast uneingeschränkt mit Bus und Zug reisen: Deutsche Fahrgäste kamen in den Sommermonaten in den Genuss dieses Angebots und nach kleinen Anlaufschwierigkeiten konnten sogar Schweizer Reisende aus dem Grenzgebiet davon profitieren. Das 9-Euro-Ticket war so erfolgreich, dass es voraussichtlich nächstes Jahr eine Nachfolge bekommt. Dieses wird allerdings rund fünfmal teurer sein.