Aufruf zur Kleiderspende – Spontane Aktion zu Gunsten der Brandgeschädigten von Freienstein Beim Brand eines Hauses am vergangenen Mittwoch kamen Mitglieder der Wohngruppe Hardoskop zu Schaden. Am Samstag rief Tanja Lozanov zur Kleiderspende für die betroffenen jungen Menschen auf. Marlies Reutimann

Tanja Lozanov (links) hat eine Kleidersammlung zu Gunsten der Mitglieder einer Wohngruppe organisiert, die im teilweise ausgebrannten Fabrikgebäudes in Rorbas untergebracht war. Neben ihr Bewohnerin Sara Wittwer. Foto: Sibylle Meier

Das Wichtigste vorweg: Die Menschen, die vom Brand am Mittwoch betroffen waren, sind körperlich wohlauf. Für alle elf Personen, die in dem dreistöckigen Haus im ehemaligen Fabrikareal an der Töss gewohnt haben und deren Unterkunft nun unbewohnbar ist, konnte eine neue Bleibe gefunden werden. Doch einige der jungen Erwachsenen haben ihr Hab und Gut verloren. Der Schock sitzt tief.