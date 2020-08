Abo Wahlkampf für Stadtratsamt in Kloten Parteiloser fordert SP-Gemeinderat heraus

Überraschend kandidiert der Parteilose Antonio Grasic für den Stadtrat. Zuvor hatte es so ausgesehen, als würde der SP-Gemeinderat Christoph Fischbach in stiller Wahl die Nachfolge von Priska Seiler Graf (SP) in Kloten antreten können.