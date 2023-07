Rad: Frauen-Tour 2024 startet in Rotterdam

Die dritte Auflage der neuen Tour de France der Frauen beginnt 2024 in Rotterdam, sie findet vom 12. bis 18. August statt. Den Startort gaben die Veranstalter am Montag in Clermont-Ferrand bekannt, während die Tour der Männer dort einen Ruhetag einlegte. Am 25. Oktober sollen weitere Details zu den Strecken veröffentlicht werden.

Neben dem Grand Départ in der Hafenstadt werden anschliessend zwei weitere der acht Etappen in den Niederlanden veranstaltet, ehe die Fahrerinnen nach Frankreich übersiedeln. Das Radsport-Grossereignis findet genau zwischen den Olympischen Spielen in Paris und den Paralympics statt.

In diesem Jahr bewältigen die Frauen bei der vom 23. bis 30. Juli 2023 laufenden Tour-Ausgabe mehr als 956 Kilometer. Der Startschuss der Rundfahrt erfolgt in Clermont-Ferrand. Die Siegerin wird eine Woche später in Pau gekürt. Zu den Höhepunkten zählt auf der vorletzten Etappe die Bergankunft auf dem legendären Pyrenäen-Riesen Tourmalet.

Ist an der Tour de France auch dabei: Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser wird als Edelhelferin ihre Teamkollegin Demi Vollering unterstützen. Foto: Getty Images

Vor ihrem Comeback vor zwei Jahren wurde die Vorgängerversion der Frauen-Tour bereits von 1984 bis 2009 ausgetragen. Immer mehr verlor die Rundfahrt jedoch an Bedeutung, nachdem sie seit 1989 mit wechselnden Namen veranstaltet wurde. (DPA)