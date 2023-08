Tennis: Stricker schafft die Qualifikation

Wie in Roland Garros und Wimbledon ist Dominic Stricker auch am US Open im Hauptfeld dabei. Nach zwei erknorzten Siegen in der Qualifikation zeigt sich der Berner bei seinem dritten Auftritt souverän: Er schlägt den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 152) mit angriffigem Spiel 6:2, 6:3. Stricker dominiert gegen die frühere Nummer 1 der Junioren die Ballwechsel und überzeugt am Netz – er hat sich in Form gespielt fürs US Open.

Starker Auftritt: Dominic Stricker. KEYSTONE

Leandro Riedi hingegen muss sich für seinen ersten Auftritt in einem Grand-Slam-Hauptfeld weiter gedulden. Er verliert in der zweiten Qualifikationsrunde des US Open gegen den 17-jährigen Tschechen Jakub Mensik (ATP 191) in einer nervenaufreibenden Partie mit mehreren Regenunterbrüchen 7:6, 3:6, 4:6.

Der Unterschied war leicht auszumachen: 1,91-Meter-Mann Mensik schlug 21 Asse und liess nur einen Breakball zu, Riedi kassierte drei Breaks. Der 21-Jährige darf sich aber auf dem richtigen Weg wähnen. Mensik ist eines der grössten Talente der letzten Jahre und bestätigte das gegen Riedi. (sg.)