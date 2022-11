Ski alpin: Odermatt Schnellster im Abfahrtstraining

Am Freitag beginnt nach der Absage in Zermatt in Lake Louise nun auch die Saison der Speed-Fahrer. Und der einzige Sieger des bisherigen Weltcup-Winters ist auch im Abschlusstraining der Abfahrer der Schnellste. Marco Odermatt, der Sieger des Riesenslaloms von Sölden, setzt am Donnerstag in 1:26,52 Minuten die Bestzeit. Neun Hundertstel ist er schneller als Aleksander Kilde aus Norwegen, 26 Hundertstel trennen Odermatt vom Kanadier James Crawford, der im ersten Training am Dienstag Tagesschnellster war.

Ist in diesem Winter weiterhin schnell unterwegs: Marco Odermatt, Gesamt-Weltcupsieger des letzten Winters. Foto: Freshfocus

Zweitbester Schweizer war der Zürcher Niels Hintermann (+0,81), Stefan Rogentin (14./+0,98) und Beat Feuz (15./+0,99) fahren ebenfalls in die Top-15. Der 22-jährige Romand Alexis Monney überraschte mit Platz 20 (+1,06). Insgesamt werden am Freitag zehn Swiss-Ski-Athleten in Kanada am Start sein.

Das Rennen am Freitag startet am Freitag um 20.30 Uhr Schweizer Zeit. (tzi)