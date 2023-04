Schach-WM: Ding Liren noch nicht fit

Nach der krassen Niederlage in Partie 2 der WM in Kasachstan und einem Ruhetag überzeugte der Chinese Ding Liren auch in der dritten Runde am Mittwoch nicht. In einer Eröffnungsstruktur, die er gut kennt, boten sich ihm mit Schwarz einige Chancen, auf mehr als ein Remis zu spielen, doch schon in Zug 30 liess er dreifache Stellungswiederholung zu. Er fühle sich energetisch noch nicht topfit, erklärte er an der PK, arbeite aber daran. Am Donnerstag in Runde 4 ab 11 Uhr hat der mit 2:1 führende Jan Nepomnjaschtschi Schwarz. (be.)