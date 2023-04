Basketball: Startniederlage von Golden State

Titelverteidiger Golden State Warriors ist mit einer Niederlage ins NBA-Playoff gestartet. In einer hoch spannenden Partie gegen die Sacramento Kings gab es in der Nacht auf Sonntag ein 123:126. Die Kings hatten zuvor 16 Jahre auf ein Playoff-Spiel in der NBA warten müssen und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun 1:0 vorne. Für die Warriors waren die 30 Punkte von Superstar Stephen Curry nicht genug.

Zuvor hatten die New York Knicks 101:97 gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen. Die Knicks hatten die Partie über weite Strecken kontrolliert und mit bis zu zwölf Punkten geführt, ehe die Gastgeber mit 93:92 selbst in Führung gingen. Die Knicks drehten in den letzten zwei Minuten des Spiels aber das Blatt und sind nun in der Serie durch den Auswärtserfolg im Vorteil.

In den beiden ersten Playoff-Duellen des Tages gab es klare Siege für die Favoriten. Gegen die Brooklyn Nets verbuchten die Philadelphia 76ers ein 121:101. Die Boston Celtics lagen beim 112:99 gegen die Atlanta Hawks sogar zwischenzeitlich mit 32 Punkten vorne und demonstrierten ihre Stärke. Der Westschweizer Clint Capela kam bei den Hawks für einmal nur auf zwölf Punkte. (DPA)