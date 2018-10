Ein Absteiger ohne Disziplin

Vor Matchbeginn fühlt es sich ein bisschen an wie früher. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Kloten zuletzt in der Pruntruter Voyeboeuf auftrat, 8:3 gewann – und einige Darsteller von damals sind auch an diesem Freitag wieder vor Ort. Die Eishalle natürlich, inzwischen noch mehr aus der Zeit gefallen. Der damalige Torschütze Felix Hollenstein, inzwischen Sportchef beim EHC. Oder der damals 16-jährige Ajoie-Stürmer Frédéric Rothen, inzwischen Off-Ice-Trainer in Kloten. Doch diesmal kann weder Hollenstein noch Rothen jubeln: Kloten verliert 2:4 - und damit zum 6. Mal in Folge.

Wie schon am vergangenen Dienstag gegen Visp machen die Special Teams den Unterschied. Vier Tore in Unterzahl hat der EHC gegen die Walliser kassiert, gegen die Jurassier sind es immerhin zwei - einem dritten, dem vermeintlichen 3:1, verweigern die Unparteiischen nach Videostudium die Anerkennung. Ein paar Sekunden später fällt des Powerplay-Tor dann trotzdem - es ist das 3:1 kurz vor der zweiten Pause und die Entscheidung.

Dabei hat alles so gut angefangen. Keine drei Minuten sind gespielt, da bringt Fabian Sutter mit seinem allerersten Saisontor den EHC in Führung. Ansatzlos aus dem Handgelenk fiel der Treffer, und mit derselben Selbstverständlichkeit und Stilsicherheit traten die Zürcher auch in den nächsten paar Einsätze auf. Übersteht eine Strafe gegen Kindschi, kommt durch Kellenberger zu einer guten Chance, auf 2:0 zu erhöhen.

Special Teams waren wichtig

Dann folgt die zweite Strafe gegen den EHC, das erste Gegentor. Und alles fällt auseinander. Plötzlich ziehen Jurassier solo auf Goalie Starkbaum los, dürfen drei Ajoie-Stürmer sich gegen einen einzigen Klotener Abwehrspieler versuchen. Der Österreicher im Tor und viel Glück verhindern Schlimmeres. Aber die Reaktion auf den Ausgleich ist ein Vorgeschmack, auf das was folgt.

Nach sechs Niederlagen in Folge ist es um die taktische und mentale Stabilität des Absteigers offensichtlich nicht mehr allzu gut bestellt. Im Überzahlspiel wird Ajoies Topskorer Hazen zum Shorthander eingeladen: 2:1 für die Jurassier. Dann stehen plötzlich sechs Klotener auf dem Eis: Monnet sitzt die Strafe ab, kann dabei das 3:1 beobachten - und leistet sich dreissig Sekunden nach seiner Rückkehr ein Beinstellen, für das er schon wieder in die Kühlbox muss.

Dass die Klotener im Schlussdrittel mehrfach ihren Unmut über Schiedsrichterentscheide äusserten, mag im Einzelfall nachvollziehbar sein. Aber wer sich selbst das Leben so schwer macht wie derzeit die Spieler des EHC, sollte mit dem Fehlersuchen besser bei sich selbst beginnen.

Dass nämlich mehr in dieser Mannschaft steckt, deutete sich immer wieder an. MacMurchy ist auf dem Niveau der Swiss League noch immer ein brandgefährlicher Stürmer, wenn auch oft alleingelassen. Sein Center Obrist Patrick ist zwar kein reiner Offensivstürmer, aber als Ergänzung in einer offensiven Reihe durchaus wertvoll. Wie er den zwischenzeitlichen 3:2-Anschlusstreffer erzielte, war ein reiner Akt des Willens. Sutter hat Aufwärtstendenz, Lehmann und Lemm zeigten einige schöne Kombinationen, Starkbaum war solid.

Morgen Cup gegen Biel

Ajoie mag ein Spitzenteam sein und über einige der besten Offensivkräfte der Swiss League verfügten. Und vielleicht schöpfen die Klotener ja Hoffnung daraus, dass sie phasenweise das Spiel sogar dominieren konnten. Aber um eine gute Mannschaft in der Swiss League zu sein, sind sie nicht nur an diesem Abend viel zu undiszipliniert.

So haben sie es geschafft, ihre längste Niederlagenserie aus der Abstiegssaison zu egalisieren. Und so haben sie es auch verpasst, Werbung zu machen fürs nächste Spiel gegen ein Spitzenteam. Morgen Mittag kommt ja der Leader der National League nach Kloten – der EHC Biel. Jener Club, der schon in den ersten drei Cup-Austragungen der Gegner war – dreimal auswärts, jedes Mal siegte Kloten. Von jenen, die gestern 2:4 verloren, waren Kellenberger und Lemm dreimal dabei.

Nicht nur ihnen ist die Generalprobe, wie zuletzt so vieles, völlig misslungen.

